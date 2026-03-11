  1. Realting.com
Wohnquartier Super affaire un appartement de 4 pieces spacieux avec terrasse ascenseur et parking a lentree du quartier prise haotsar de hadera

Chadera, Israel
von
$529,815
5
ID: 34077
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

Über den Komplex

BZH Das RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui bietet eine Wohnung voller guter Stimmungen im Stadtzentrum von Hadera, der Harav Ovadia Yossef Street, eine helle Wohnung zu einem außergewöhnlichen Preis! Eigenschaften: ⭐ Ferienwohnung 4 Zimmer, ca. 100 m2, ⭐ Großes Wohnzimmer mit einem eigenen Essbereich, ⭐ Sonnenterrasse, ⭐ Master-Suite mit Bad, ⭐ Zwei Badezimmer, zwei Toiletten, ⭐ Neue Türen, Klimaanlage, ⭐ Im 5. Stock, Aufzug, ⭐ Parken, ⭐ Geteiltes gesichertes Zimmer am Fuße des Gebäudes, ⭐ Niedrige Lasten! Gut gepflegtes Gebäude am Rande des Stadtzentrums, in der Nähe von Annehmlichkeiten, Einkaufszentren, Schulen, Gemeinden, Transport... Ein Mietbonus! Kann remote gekauft werden. Kontaktieren Sie uns: Ra'hel Benguigui. Berufslizenz 313736.

Standort auf der Karte

Chadera, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

