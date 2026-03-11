  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschdod
  4. Wohnquartier Villa independante a vendre a ashdod avec piscine

Wohnquartier Villa independante a vendre a ashdod avec piscine

Aschdod, Israel
von
$2,51M
;
17
ID: 34718
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Piteda

Über den Komplex

Unabhängige Villa zum Verkauf in Ashdod Auf einem Grundstück von 315m2, Villa von 265m2 Wohnfläche links auf einem Wohnzimmer und Küche im Erdgeschoss, die Schlafzimmer und Badezimmer auf dem Boden, sowie ein möbliertes Keller mit Blick auf einen Innenhof. Sehr schöne Außenanlagen vervollständigen diese Immobilie mit einem Pool

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Bat Yam, Israel
von
$742,995
Schönes neues Projekt im Herzen von Bat yam, etwa 15 Gehminuten vom Meer und in der Nähe der Straßenbahnlinie, die nach Tel Aviv führt. Hochstehende Dienstleistungen Von 2 Zimmern bis Penthouse ab 1 900 000sh ALLE ANGABEN
Jerusalem, Israel
von
$589,380
3 Stück, neu, 1. Stock, nächster Transport, Synogoues, Einkaufszentrum Up Town
Chadera, Israel
von
$1,03M
BZH Nehmen Sie diese Gelegenheit: ein schönes warmes Haus in der beliebten Straße von Hamochava zu erwerben! - Ferienhaus von 5,5 gepflegten Zimmern von ca. 150 m2, - Großer gepflegter Garten von 250 m2, mit Obstbäumen, - Warmer und gemütlicher Salon, - Kasse Küche mit 2 Waschbecken und Ess…
