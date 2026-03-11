  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Appartement de charme a vendre a nahlaot avec propriete du toit jerusalem immobilier 026786595

Jerusalem, Israel
von
$993,795
;
7
ID: 34336
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Beit Tzur

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Im Herzen von Nahlaot, einem lebendigen und authentischen Viertel von Jerusalem, bekannt für sein Gemeinschaftsleben, seine Synagogen, seine warme Atmosphäre und seine unmittelbare Nähe zu Shouk Mahane Yehuda und dem Stadtzentrum. Eine hochbegehrte Adresse sowohl von religiösen Familien als auch von Investoren. In einem kürzlichen Boutique-Gebäude entdecken Sie diese Wohnung klar, ruhig und voller Charakter: Helles Wohnzimmer mit Ausgang zu einem kleinen Balkon und ungehinderter Blick Moderne und praktische amerikanische Küche 2 Schlafzimmer, darunter eine Master-Suite und ein mamad Modernes Badezimmer Das Hotel liegt im 2. und oberen Stock, mit vollem Dachgeschoss (über der Wohnung) Klimaanlage in jedem Zimmer Derzeit vermietet, schnell verfügbar Ohne Aufzug, so sehr geringe Eigenlasten ?? Ein seltenes und gesuchtes Anwesen, ideal, um in Jerusalem mit Charme und Authentizität zu leben oder eine sichere Erbe Investition in eine Gegend mit starker Mietnachfrage zu machen.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartement dexception elegamment concu et entierement meuble avec balcons
Tel-Aviv, Israel
von
$1,47M
Wohnviertel ExclusivitE A vendre
Tel-Aviv, Israel
von
$3,10M
Wohnviertel Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Tel-Aviv, Israel
von
$1,52M
Wohnviertel Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,41M
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Netanja, Israel
von
$1,07M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Andere Komplexe
Wohnviertel Terrasse soucca
Wohnviertel Terrasse soucca
Wohnviertel Terrasse soucca
Wohnviertel Terrasse soucca
Wohnviertel Terrasse soucca
Alle anzeigen Wohnviertel Terrasse soucca
Wohnviertel Terrasse soucca
Aschkelon, Israel
von
$526,680
4 Zimmer Wohnung sehr geräumig in der Gegend von agamim avrc Terrasse soucca
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel Superbe 4 pieces dans le nouveau projet bsr de sarona
Wohnviertel Superbe 4 pieces dans le nouveau projet bsr de sarona
Wohnviertel Superbe 4 pieces dans le nouveau projet bsr de sarona
Tel-Aviv, Israel
von
$1,96M
Im BSR-Projekt Sarona Neu im exklusiven Verkauf Superb 4-Zimmer-Wohnung mit herrlichem Blick auf den Sarona Park 103 m2 + sonnige Terrasse von 9 m2 21. Stock Süd- und Ostorientierung Mama Tiefgarage Luxus-Studio, Wohn-Club, Sicherheitssystem und renommierte Eingangshalle Geplante Lieferung: …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf avec 2 parking cave mamad et cave a deux pas de kikar rabin et ben gurion
Wohnviertel Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf avec 2 parking cave mamad et cave a deux pas de kikar rabin et ben gurion
Wohnviertel Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf avec 2 parking cave mamad et cave a deux pas de kikar rabin et ben gurion
Tel-Aviv, Israel
von
$2,43M
Superb 4-Zimmer-Wohnung renoviert in einem renommierten Boutique-Komplex – Strok 7–9 (Netanel Company – Lieferung im ersten Quartal 2026) 102,5 m2 + 14 m2 Balkon 3. Stock - Nur 2 Wohnungen pro Etage 3 Orientierungen 2 Tiefgaragen + Keller Amt des Europäischen Staatsanwalts Sehr hochwertige …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
