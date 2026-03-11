Wohnquartier Appartement de charme a vendre a nahlaot avec propriete du toit jerusalem immobilier 026786595

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Im Herzen von Nahlaot, einem lebendigen und authentischen Viertel von Jerusalem, bekannt für sein Gemeinschaftsleben, seine Synagogen, seine warme Atmosphäre und seine unmittelbare Nähe zu Shouk Mahane Yehuda und dem Stadtzentrum. Eine hochbegehrte Adresse sowohl von religiösen Familien als auch von Investoren.
In einem kürzlichen Boutique-Gebäude entdecken Sie diese Wohnung klar, ruhig und voller Charakter:
Helles Wohnzimmer mit Ausgang zu einem kleinen Balkon und ungehinderter Blick
Moderne und praktische amerikanische Küche
2 Schlafzimmer, darunter eine Master-Suite und ein mamad
Modernes Badezimmer
Das Hotel liegt im 2. und oberen Stock, mit vollem Dachgeschoss (über der Wohnung)
Klimaanlage in jedem Zimmer
Derzeit vermietet, schnell verfügbar
Ohne Aufzug, so sehr geringe Eigenlasten
?? Ein seltenes und gesuchtes Anwesen, ideal, um in Jerusalem mit Charme und Authentizität zu leben oder eine sichere Erbe Investition in eine Gegend mit starker Mietnachfrage zu machen.
