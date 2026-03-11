  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ramat Gan
  4. Wohnquartier Appartement design avec vue pittoresque sur le parc hayarkon

Ramat Gan, Israel
$2,43M
5
ID: 34203
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Ramat Gan
  • Adresse
    Truman, 19

Über den Komplex

Dieses luxuriöse Apartment befindet sich im berühmten Pivko-Turm, im Stadtteil Haruzim von Ramat Gan, Israel, bietet ein unvergleichliches Lebenserlebnis. Das Hotel liegt am Eingang zum HaYarkon Park und bietet einen atemberaubenden Blick auf den Park und die Horizontlinie der Stadt. Mit einer beeindruckenden Fläche von 171 m2 verfügt die Wohnung über drei Schlafzimmer, darunter eine Master-Suite mit eigenem Bad und ein sicheres Schlafzimmer (Mamad). Darüber hinaus verfügt es über einen geräumigen Familienzimmer, eine Designerküche und ein elegantes Wohnzimmer. Zwei Terrassen, insgesamt 26 m2, bieten friedliche Freiräume perfekt zum Entspannen oder Empfangen. Der Turm wurde von dem renommierten Architekten Ilan Pivko entworfen und ist für seine einzigartigen schwimmenden Einheiten bekannt. Die Wohnung wird durch High-End-Finishs, fortschrittliche Smart Home-Technologie, ein Sicherheitssystem mit Alarm und Kameras, Fußbodenheizung und direkten Zugang über zwei Aufzugs. Parkplatz: 2 Höhle Kombiniert perfekten Stil und Komfort, stellt diese Wohnung eine außergewöhnliche Gelegenheit für diejenigen, die einen Premium-Lifestyle in einer beliebten Lage suchen.

Standort auf der Karte

Ramat Gan, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

