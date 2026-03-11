Wohnquartier Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Nur 200 Meter vom Meer
Ein einzigartiges Wohnprojekt mit modernem Design.
Nur wenige Gehminuten vom Strand, dem Souk HaCarmel, Nahalat Binyamin, dem Rothschild Boulevard und dem ikonischen Viertel Neve Tzedek entfernt,
Projektstärken
Nur 58 Einheiten – Privatsphäre und Exklusivität
Baugenehmigungen erhalten
Voraussichtliche Lieferung in 60 Monaten
Bankgarantie – Banküberweisung
Bau unter der Leitung von Yaron Tivat, anerkannter Branchenexperte
Innenlandschaft Grundstück von 200 m2 entworfen von einem renommierten Landschaftsarchitekten
Rohe Betonfassade und High-End-Oberflächen
Design Eingangshalle mit 4 Panoramaaufzügen mit Blick auf die Terrasse
Beispiele für Wohnungen verfügbar
75 m2 + 15 m2 Terrasse, Meerblick
7 500 000
69,5 m2 + 12,5 m2 Terrasse von 6 900 000 - 54 m2 + 7 m2 Terrasse, Meerblick
von 5 300 000
99 m2 + 14 m2 Terrasse, Meerblick
von 10 600 000
96 m2 + 44 m2 Terrasse ab 13 000 000
Viele andere Wohnungen bis 123m2 + 40m2 Terrasse
Standort auf der Karte
Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen