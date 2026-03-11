  1. Realting.com
  Wohnquartier A stunning villa

Wohnquartier A stunning villa

Jerusalem, Israel
von
$5,58M
Wohnquartier A stunning villa
ID: 34664
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Ausgezeichnete Villa im Zentrum von Givat Hambatar, 350 m2 gebaut, 400 m2 Grundstück, riesiger Innenhof, 60 m2 Parkplatz, Balkone und mehr

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

