  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Penthouse de reve

Wohnquartier Penthouse de reve

Jerusalem, Israel
von
$1,59M
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34900
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Emanuel Zisman, 17

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Har-homa, Shlav Guimel, Sehr schönes Gebäude von Qualität, 2 Aufzug inklusive Shabbat, im 8. Stock. Katalog-Wohnung, einzigartig, sehr gut arrangiert und geschmackvoll. 173 m2 Netz auf einem einzigen Tablett, 6 Zimmer, Deckenhöhe von 3 m, hell, 4 Orientierungen, sehr geräumige Küche Wohnzimmer, herrliche Terrasse von 80 m2, (souccah) auf einem atemberaubenden Blick, freier Osten (nicht windig), Erlaubnis für Schwimmbad, Außenküche, 2 Elternsuiten mit einer schönen Terrasse, 3 Bäder + wc, schöne Lagerschränke in der gesamten Wohnung, 2 Parkplätze und ein Keller

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Magnifique 3 pieces entierement renove
Jerusalem, Israel
von
$1,10M
Wohnviertel Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$3,73M
Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Bat Yam, Israel
von
$1,22M
Wohnviertel Balcon sur la mer
Aschdod, Israel
von
$705,375
Wohnviertel Appartement a vendre a baka
Jerusalem, Israel
von
$1,14M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Penthouse de reve
Jerusalem, Israel
von
$1,59M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Wohnviertel Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Wohnviertel Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Wohnviertel Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Wohnviertel Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Wohnviertel Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Bat Yam, Israel
von
$1,25M
Zum Verkauf – Wohnung 4,5 Zimmer mit Meerblick in Gan HaIr Komplex, Bat Yam. Geräumige Wohnung befindet sich im 10. Stock von 20 in einem modernen und gesuchten Turm. Es bietet 108 m2 Wohnfläche und einen Balkon von 12 m2 mit offenem Meerblick. Ausgezeichnete Belichtung, sehr hell und gut b…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Avec terrasse calme grand spacieux
Wohnviertel Avec terrasse calme grand spacieux
Wohnviertel Avec terrasse calme grand spacieux
Wohnviertel Avec terrasse calme grand spacieux
Wohnviertel Avec terrasse calme grand spacieux
Wohnviertel Avec terrasse calme grand spacieux
Tel-Aviv, Israel
von
$5,02M
Eingeschossiges Penthouse sehr gut gelegen mit einer Fläche von 150m2 mit einer Terrasse von 70m2 auf der gleichen Ebene im 5. Stock mit Aufzug, der direkt in der Wohnung ankommt. Schöne Aussicht auf die Wohnung, sehr großes Buchtfenster, sehr hell und ruhig nur wenige Schritte von der Habim…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Tres grand centre raanana immeuble recent
Wohnviertel Tres grand centre raanana immeuble recent
Wohnviertel Tres grand centre raanana immeuble recent
Wohnviertel Tres grand centre raanana immeuble recent
Wohnviertel Tres grand centre raanana immeuble recent
Alle anzeigen Wohnviertel Tres grand centre raanana immeuble recent
Wohnviertel Tres grand centre raanana immeuble recent
Ra’anana, Israel
von
$1,06M
Neue 4 Zimmer mit seltenen Bänden – Borohov Street, Raanana Eine Wohnung, die sich durch das unterscheidet, was fast nicht mehr gefunden wird: sehr große Innenvolumina und eine Terrasse von 13 m2 um das Wohnzimmer täglich zu erweitern. Im 4. Stock eines Gebäudes vor zwei Jahren renoviert, …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen