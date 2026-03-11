Wohnquartier Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Analytische Cookies
Helfen Sie uns, die Leistung der Website zu verbessern, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website zu verbessern und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, werden aggregiert und sind daher anonym. Wird verwendet, um statistische Indikatoren zur Website-Nutzung bereitzustellen, ohne Benutzer zu identifizieren.
Werbe-Cookies
Ermöglichen Sie uns, unsere Marketingkosten zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Speichern
Realting.com verwendet Cookies, um Ihre Interaktion mit der Website zu verbessern. Sie können konfigurieren, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr
Neues Projekt auf Ramat Bet Shemesh zwischen Jerusalem und dem Zentrum des Landes
Direkt neben Ramat Bet Shemesh Zu diesem Projekt ist ein luxuriöses Wohnprojekt, das 3-4-5 Zimmer und Penthäuser umfasst, mit einem schönen Blick auf einen Park in einem natürlichen Wald, in der Nähe von Matnas und allen Geschäften, einem Country Club und einem Schwimmbad, mit an der Unterseite der Gebäude eine Synagoge.
Kunden werden hauptsächlich ausländische Kunden sein.
Ende Oktober 2026 geliefert
3 Gebäude mit 8 Etagen mit Wohnungen von 3 bis 5 Zimmern, Garten Erdgeschoss und Penthouse.
Nur 3 Wohnungen pro Etage
3 Zimmer 83m2, Terrasse von 15m2 bis 23m2, Parkplatz und Keller
Preis: von 2.200.000 bis 2.300.000 sh
4 Zimmer 103m2, Terrasse von 20 bis 27m2, Parkplatz und Keller
Preis: von 2.600.000 bis 2.700.000 sh
5 Zimmer 123m2, 2. Stock, Terrasse von 22m2, Parkplatz und Keller,
Preis: 3,000,000 sh
5 Zimmer Gartenhaus 150m2, Garten von 175m2
Preis: ab 5.000.000sh
Blick auf den Park:
5 Zimmer 140m2 mit 2 Terrassen von 35m2 und 40m2
Preis : 3,500,000 sh
Penthouses mit Blick auf den Park:
7 Zimmer 190m2, 8. mit 65m2 Terrasse
6 Zimmer 154m2, 9. mit 25m2 Terrasse
6 Zimmer 156m2, 6. mit 45m2 Terrasse, (2 Master und 4 Toiletten)
Preis: ab 5,000,000 sh
Standort auf der Karte
Bet Schemesch, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen