Wohnquartier Rare a jerusalem

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Analytische Cookies
Helfen Sie uns, die Leistung der Website zu verbessern, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website zu verbessern und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, werden aggregiert und sind daher anonym. Wird verwendet, um statistische Indikatoren zur Website-Nutzung bereitzustellen, ohne Benutzer zu identifizieren.
Werbe-Cookies
Ermöglichen Sie uns, unsere Marketingkosten zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Speichern
Realting.com verwendet Cookies, um Ihre Interaktion mit der Website zu verbessern. Sie können konfigurieren, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr
Zu verkaufen – Armon Hanatsiv, Eliyahu Hakim Street
Charmantes Familienhaus mit Garten und Nebengebäude
In der gesuchten Gegend von Armon Hanatsiv, entdecken Sie dieses angenehme Haus in Dou mishpahti von ca. 140 m2, verteilt auf zwei Ebenen und bietet eine helle und funktionale Wohnumgebung.
? Erdgeschoss
Großes Wohnzimmer, offene und moderne Küche, Einzelzimmer und 1 WC Gäste
???️ Boden
• 3 Schlafzimmer (Original-Konfiguration: 4 Schlafzimmer), Master-Suite mit Duschbad, Bad Ergänzungare
Außen
• Großer Garten, angenehm und ohne gegenüber
• Privater Parkplatz
?? Seltener Vermögenswert:
Ein 3 Zimmer Nebengebäude, ideal zur Miete oder zum unabhängigen Raum.
?? Geforderter Preis: 5,500.000 NIS
Standort auf der Karte
Jerusalem, Israel
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen