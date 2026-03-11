  1. Realting.com
  3. Bat Yam
  4. Wohnquartier Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam

Wohnquartier Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam

Bat Yam, Israel
$1,03M
6
ID: 34414
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Mivtsa Sinai, 29 BeEngcoil

Über den Komplex

Français
Im Herzen von Bat-Yam, Mivtza Sinai Street, bietet das Projekt zwei grüne Wohngebäude (zertifiziertes Grünes Gebäude). Geräumige und moderne Apartments bieten Komfort, Innovation und Wohlbefinden, in der Nähe aller Annehmlichkeiten. Das Projekt basiert auf starken Werten: Qualität, Professionalität, Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit und Service. Jedes Detail ist entworfen, um ein besseres Leben zu gewährleisten – sicherer, gesünder und angenehmer – mit Begleitung von Design zu Schlüssellieferung. 2 Gebäude mit 13 Etagen 134 Apartments 5 Ebenen von Parkplätzen und Kellern 2 Kindergärten Gemeinsame öffentliche Räume zur Förderung des Gemeinschaftslebens für Bewohner Aufzugsdesign Hadar Planung und Umsetzung Gebäude nach grünem Baustandard (5281) – 3 Sterne Beeindruckendes Außendesign mit moderner Architektur Meerblick von hohen Etagen Grüner Raum unter Gebäuden Nur 10 Autominuten vom Meer Linie 20 2 Tempobusse Nahe U-Bahn-Linie Fahrradweg am Fuße des Gebäudes

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Bat Yam, Israel
von
$1,09M
Wohnviertel Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Netanja, Israel
von
$1,25M
Wohnviertel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$3,76M
Wohnviertel Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Tel-Aviv, Israel
von
$2,25M
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
von
$1,78M
Wohnquartier Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Bat Yam, Israel
von
$1,03M
Neues Projekt – Rue Daniel - BAT YAM Im Zentrum von Bat Yam, im Herzen eines grünen und sich entwickelnden Viertels Der Bau ist im Gange, Das Gebäude wird eine Vielzahl von 2 bis 4 Zimmer Wohnungen, mit hochrangigen Oberflächen und raffiniertes Design. Das Projekt konzentriert sich auf d…
