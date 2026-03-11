Wohnquartier Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Im Herzen von Bat-Yam, Mivtza Sinai Street, bietet das Projekt zwei grüne Wohngebäude (zertifiziertes Grünes Gebäude).
Geräumige und moderne Apartments bieten Komfort, Innovation und Wohlbefinden, in der Nähe aller Annehmlichkeiten.
Das Projekt basiert auf starken Werten: Qualität, Professionalität, Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit und Service. Jedes Detail ist entworfen, um ein besseres Leben zu gewährleisten – sicherer, gesünder und angenehmer – mit Begleitung von Design zu Schlüssellieferung.
2 Gebäude mit 13 Etagen
134 Apartments
5 Ebenen von Parkplätzen und Kellern
2 Kindergärten
Gemeinsame öffentliche Räume zur Förderung des Gemeinschaftslebens für Bewohner
Aufzugsdesign
Hadar Planung und Umsetzung
Gebäude nach grünem Baustandard (5281) – 3 Sterne
Beeindruckendes Außendesign mit moderner Architektur
Meerblick von hohen Etagen
Grüner Raum unter Gebäuden
Nur 10 Autominuten vom Meer
Linie 20 2 Tempobusse
Nahe U-Bahn-Linie
Fahrradweg am Fuße des Gebäudes
Standort auf der Karte
Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen