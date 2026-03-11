  1. Realting.com
Wohnquartier A vendre 2 pieces proche mer dans immeuble recent tres bien entretenu

Tel-Aviv, Israel
von
$1,02M
10
ID: 34549
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ruppin, 41

Über den Komplex

Français Français
* Charmante kleine 2 Zimmer * 40m2 mit mamad * Modernes und gepflegtes Gebäude * Tiefgarage * Strand schließen und Marina de Tel Aviv

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnviertel Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Wohnviertel Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Wohnviertel Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Aviv, Israel
von
$2,39M
Seltenes und prestigeträchtiges Projekt in einem unabhängigen Gebäude von nur 23 exklusiven Wohnungen. Premium Lage im Herzen der legendären Shenkin Street, in der Nähe des Carmel Market, Rothschild Boulevard und der Strände. Apartments von 2 bis 5 Zimmern, hell und geräumig, mit großen Te…
Wohnviertel Penthouse a vendre a netania
Wohnviertel Penthouse a vendre a netania
Wohnviertel Penthouse a vendre a netania
Wohnviertel Penthouse a vendre a netania
Wohnviertel Penthouse a vendre a netania
Wohnviertel Penthouse a vendre a netania
Netanja, Israel
von
$1,10M
VERKAUF – PENTHOUSE IN NETANYA Schönes Penthouse im Herzen von Netanya, nur 5 Gehminuten von Kikar und dem Strand entfernt. Fläche: 175 m2 5 Stück 4 Toiletten 3 Badezimmer Balkon + große Terrasse Ferienwohnung Mamad (safe room) 2 Parkplätze 8. Stock Helle, geräumige und ideal gelegene Woh…
Wohnviertel Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Wohnviertel Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Wohnviertel Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Wohnviertel Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Wohnviertel Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Alle anzeigen Wohnviertel Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Wohnviertel Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Tel-Aviv, Israel
von
$1,25M
ausschließlich zum Verkauf, In der Nähe von Rabin Square und Han Boulevard 44 Ibn Gabirol Street In einem sicheren Gebäude mit Digicode und Alarmanlage Im 3. Stock, ruhig und angenehm Geräumige 2 Schlafzimmer renovierte Wohnung + Sonnenterrasse 68 m2 + ca. 5 m2 Terrasse Ein geräumiges Schlaf…
