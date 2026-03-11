Wohnquartier Nouveau projet ramat sharet jerusalem

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Neues Projekt Ramat Sharet Jerusalem Grenze Bet veigan
Bestehend aus 2 Gebäuden von 19 und unter 7 Etagen Gebäude, bestehend aus vielen Geschäften im Erdgeschoss, einem riesigen Terrassengarten, 3 Aufzüge (einschließlich 2 von chabat), Wetten haknesset,...
Lieferbar Mai 2029
3 Zimmer 80m2 mit Terrasse von 10m2
3 Zimmer 85m2 mit Terrasse 10m2
3,5 Zimmer 86m2 mit Terrasse 10m2
Mit Keller und Parkplatz
Preis ab 3.400.000sh
Über den Geschäften gibt es 3, 4 und 5 Zimmer-Wohnungen
4 Zimmer 97m2 mit 12m2 Terrasse mit Keller und 2Parkplätze
Preis ab 4.100.00sh
5 Zimmer 120m2 mit Terrasse von 11m2
Preise pro Etage, ab 4.857.000sh mit Keller und 2 Parkplätze
5 Zimmer mit 2 Parkplätzen und einem Keller 118m2 und 120m2 Terrasse
Preis 6.200.000sh
Penthouse 6 Zimmer 133m2 mit schöner Terrasse von 133m2, Möglichkeit des Pools
6 Zimmer 156m2 mit schöner Terrasse von 130m2 Möglichkeit, einen Pool zu machen
Preis 12,000,000 sh
Zahlungsart :2
%-80 %
15 % auf Unterschrift, die Balance, die in mehrere Male geteilt werden
Anmerkung: Die Preise können geändert werden
(Dieser Preis beinhaltet nicht unsere Agenturkommission, die 2% H.taxes ist)
Für weitere Informationen oder einen Besuch,
Standort auf der Karte
Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen