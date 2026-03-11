  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Superbe 3 pieces en cours de tama rue bloch

Tel-Aviv, Israel
von
$1,35M
1
ID: 34381
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    David Bloch, 17

Über den Komplex

Neu zum exklusiven Verkauf! 17 Bloch Street, in der Nähe des Stadtparks und aller Unterhaltungsmöglichkeiten In einem neuen und eleganten Projekt des Promotors "Shalom und Natan" Nach Erhalt der Baugenehmigung wird es: Eine 3-Zimmer-Wohnung mit optimalem Layout 69 m2 Wohnfläche + 12 m2 Sonnenterrasse 5. Stock - ruhig und Privatsphäre Tiefgarage inklusive Aktueller Status: Wohnung von 60 m2 im 1. Stock Das Projekt befindet sich in der Genehmigungsphase des Ausschusses und erwartet Baugenehmigungen. Während der Arbeit wird die aktuelle Wohnung gemietet.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Tel-Aviv, Israel
von
$1,35M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Andere Komplexe
Wohnviertel Unique magnifique rdj avec 245m2 dexterieurs
Jerusalem, Israel
von
$2,35M
SALE JERUSALEM – Bayit Vegan SINGLE! Kleines Gebäude von 8 Wohnungen nur mit Aufzug! ??? Wohnung 6 Zimmer – 185 m2 Ebene - bieten Erfrischung! ??? Offizieller Cadastre Garten 200 m2 ????? Immense Lounge??? Unabhängige Küche ?? Parental Suite 25 m2 mit Ankleide + Bad ?? 2 Badezimmer???? 3 WC …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Prix en baisse
Wohnviertel Prix en baisse
Wohnviertel Prix en baisse
Wohnviertel Prix en baisse
Wohnviertel Prix en baisse
Wohnviertel Prix en baisse
Jerusalem, Israel
von
$655,215
Ihr Fuß in Jerusalem! In einem neuen Gebäude, ein paar Resorts im Stadtzentrum, in einer ruhigen Straße in der Nähe von Transport und Geschäften. Das Apartment verfügt über eine doppelte Sonneneinstrahlung (Ost und Süd), einen mamad (Safe Room). 6 m2 Keller und Klimaanlage. Volle Zugänglichkeit
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Charmant appartement au centre de tel aviv
Wohnviertel Charmant appartement au centre de tel aviv
Wohnviertel Charmant appartement au centre de tel aviv
Wohnviertel Charmant appartement au centre de tel aviv
Wohnviertel Charmant appartement au centre de tel aviv
Alle anzeigen Wohnviertel Charmant appartement au centre de tel aviv
Wohnviertel Charmant appartement au centre de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$2,66M
Diese Unterkunft befindet sich in der charmanten Rue Ruppin und bietet eine ruhige und grüne Umgebung im Herzen von Tel Aviv. Es ist nur einen kurzen Spaziergang vom Gordon Beach und den wichtigsten Unterhaltungs- und Freizeiteinrichtungen der Stadt entfernt. Diese geräumige Wohnung befindet…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
