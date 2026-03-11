  1. Realting.com
Wohnquartier Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem

Jerusalem, Israel
$869,022
5
ID: 34125
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Shalom Yehuda, 3

Über den Komplex

Neues Projekt im Herzen von Talpiot Jerusalem Komplex von 8 Gebäuden, von denen 4 bereits bewohnt sind, und 2 werden vermarktet. 10 Stockwerke mit luxuriöser Lobby, 2 Aufzüge, Tiefgarage und Keller. Mit einem schönen Park einschließlich Kinderspielplatz sowie verschiedenen Geschäften in der Nähe in einem Einkaufszentrum, im Herzen von Talpiot, in der Nähe von Straßen, die Straßenbahn 15 Gehminuten von Baka entfernt. Dieses Projekt bietet Apartments von 2 bis 5 Zimmern, Erdgeschoss, Mini-Penthouses und Penthouses. Verfügbar im Dezember 2026 3 p 77m2 und 8,4m2 Terrasse 3 p 81m2 und zwischen 8 und 12m2 Terrasse 3 p 87m2 und 10 m2 Terrasse 4 p 105m2 und zwischen 12 und 18m2 4 p 98m2 und Terrasse zwischen 10 und 13m2 4 p102m2 und Terrasse zwischen 10 und 13m2 5 p 122m2 und Terrasse zwischen 13 und 16m2 Preise beginnen bei 2.775.000 sh und jede Wohnung kommt mit Keller und Parkplatz 4 Zimmer von 105m2 mit Terrasse von 13m2, Parkplatz und Keller vom 1. Stock Preis ab 3.754.000 sh Penthouse von 4 Zimmern von 140m2 mit schöner Terrasse von 33m2. Mini Penthouse von 4 Zimmern von 136m2 mit schöner Terrasse von 118m2 Zahlungsmethode: 15% auf Unterschrift 15% alle 5 Monate 15% bei Schlüssellieferung (Dieser Preis beinhaltet nicht unsere Agenturkommission, die 2% HT ist)

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
