  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Penthouse rare a har homa avec revenu passif et vue a couper le souffle

Wohnquartier Penthouse rare a har homa avec revenu passif et vue a couper le souffle

Jerusalem, Israel
von
$1,52M
;
15
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34899
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Yitzchak Refael

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Verkaufen, Jerusalem, Har-homa! Wahrer Samen, Penthouse im Erdgeschoss, 6 Zimmer 135 m2 auf einer Ebene + schöne möblierte Soccah Terrasse von 25 m2, und elektrische Dachterrasse von 100 m2, einschließlich 2 Wohneinheiten. Ruhige malerische Straße ohne Ausgang, mit Blick auf das Tal und Olivenbäume. Sehr schönes Ladengebäude. Volle Zugänglichkeit. Die Wohnung ist mit einer schönen modernen Küche, High-Level Zimmerei, (schöne Einbauschränke in allen Zimmern) Gemütliche Mitsubishi Klimaanlage im Wohnzimmer, Küche und unabhängige Einheiten in den Schlafzimmern 5 Schlafzimmer einschließlich mamad (safe room) und schöne Elterneinheit, + 1 Badezimmer und 1 große Wäscherei. Darüber hinaus 2 Wohneinheiten mit unabhängigem Zugang, von denen eines an 3.900 nis (2 Zimmer + Terrasse) und ein großes Studio (kann in 2000 nis gemietet werden)

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau
Tel-Aviv, Israel
von
$2,12M
Wohnviertel Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek 2 pieces rue molcho tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,19M
Wohnviertel Superbe 5 pieces vue mer sud ouest bat yam dans le prestigieux projet nof hapark
Bat Yam, Israel
von
$924,825
Wohnviertel A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Tel-Aviv, Israel
von
$6,27M
Wohnviertel Le charme rare dun duplex avec terrasses de reve et jardin a ramat sharet jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$3,762
Sie sehen gerade
Wohnquartier Penthouse rare a har homa avec revenu passif et vue a couper le souffle
Jerusalem, Israel
von
$1,52M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer agreable bel appartement
Wohnviertel A ne pas manquer agreable bel appartement
Wohnviertel A ne pas manquer agreable bel appartement
Wohnviertel A ne pas manquer agreable bel appartement
Wohnviertel A ne pas manquer agreable bel appartement
Wohnviertel A ne pas manquer agreable bel appartement
Aschkelon, Israel
von
$620,730
Ein 4 Stück im Quay von Agamim terasse 90 m2 Sommer als neu
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition
Wohnviertel For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition
Wohnviertel For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition
Wohnviertel For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition
Wohnviertel For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition
Wohnviertel For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition
Tel-Aviv, Israel
von
$1,40M
Verkauf – Wohnung 3 Zimmer ideal für Investitionen, Fuß-zu-Erde oder erste Akquisition ??? Ruhige Straße in der Nähe von Bograshov und das Meer – Tel Aviv–Jaffa Preis: 4,480.000 Dieses Apartment befindet sich in einem neuen und sehr gefragten Gebäude und bietet eine zentrale Lage und bietet…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Wohnviertel Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Wohnviertel Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Wohnviertel Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Wohnviertel Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Alle anzeigen Wohnviertel Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Wohnviertel Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Tel-Aviv, Israel
von
$2,05M
Neu zum exklusiven Verkauf! 9 Professor Shor Street In einem neuen Immobilienprogramm unterschrieben Adam Shuster Geräumige 4-Zimmer-Wohnung Wohnfläche von 98 m2 + Sonnenterrasse von 12 m2! 4. Stock (Gebäude mit 2 Aufzügen) Die Wohnung ist dank ihrer großen Fenster sehr hell. Renovierte Küc…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen