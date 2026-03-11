  1. Realting.com
Wohnquartier Appartement neuf 4 pieces avec terrasse proche du dizengoff center

Tel-Aviv, Israel
von
$2,16M
;
8
ID: 34640
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Pinsker, 70

Über den Komplex

Français Français
Apartment Neue 4 Zimmer mit Terrasse – In der Nähe des Dizengoff Center Kürzlich erbaute Wohnung in privilegierter Lage, nur wenige Gehminuten vom Strand und dem lebhaften Zentrum von Tel Aviv entfernt. • 4 Zimmer, 92 m2 • Geräumige sonnige Terrasse von 15 m2 • Wohnzimmer mit offener Küche • Parental-Suite mit eigenem Bad • Sicheres Zimmer (Mamad) und ein anderes Zimmer • Zusätzliches Badezimmer und Gästetoilette • 3. Stock auf 6 mit Aufzug • Privatparkplatz Ideal zum Wohnen oder Investieren! Preis: 6,900.000 Preis pro m2: 63,302

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

