  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschdod
  4. Wohnquartier Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod

Wohnquartier Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod

Aschdod, Israel
von
$1,72M
;
11
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34082
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Neues und neuestes neues Programm von Ashdod Marina Füße im Wasser Bau eines sehr hohen Standes mit den besten Materialien Vor den Booten und dem Meer, in der Nähe von Cafés, Restaurants und Geschäften Wohnort: Eingangshalle 5 Sterne Holzeintritt Parkplatz und Keller unter dem Boden Ultra schnelle Aufzüge einschließlich eines Shabat Die Wohnungen: Bewaffnete Eingangstür Design Innentür "Pandoor" Grundstück 1 Meter Terrasse in Teck Küche mit Möbeln und Marmor Elektrische Rollläden im gesamten Apartment Geschlossene Schaltung Video-Intercom Solares oder elektrisches Warmwasser

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartement nahalat benyamin
Tel-Aviv, Israel
von
$1,05M
Wohnviertel Charmant appartement au coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,10M
Wohnviertel Exceptionnel centre ville raanana
Ra’anana, Israel
von
$7,524
Wohnviertel A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Tel-Aviv, Israel
von
$2,19M
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
von
$1,32M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Aschdod, Israel
von
$1,72M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach
Wohnviertel Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach
Wohnviertel Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach
Wohnviertel Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach
Wohnviertel Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach
Alle anzeigen Wohnviertel Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach
Wohnviertel Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach
Herzliya, Israel
von
$7,52M
Diese neue Villa befindet sich in einer der renommiertesten Viertel Israels, nur 400 m von der Küste entfernt, ist die Verkörperung moderner Luxus- und Architekturqualität. Diese sorgfältig gestaltete Residenz, die vom berühmten Architekten Orly Shrem entworfen wurde, erstreckt sich über dre…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Wohnviertel Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Wohnviertel Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Wohnviertel Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Wohnviertel Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Wohnviertel Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Wohnviertel Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Aschdod, Israel
von
$843,315
4 Zimmer-Wohnung in Ashdod "Youd Bet", in einem kleinen Gebäude von 5 Etagen ruhig, aber 2 Schritte von allen Annehmlichkeiten. Sehr gepflegtes, kürzlich renoviertes Bad, Mirpeset, Klimaanlage, Privatparkplatz, Aufzug
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Wohnviertel Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Wohnviertel Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Wohnviertel Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Wohnviertel Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Wohnviertel Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Haifa, Israel
von
$818,795
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
Sonderangebot für den Start: zahlen Sie jetzt 400.000, und der Rest - nach einem speziellen Plan näher an der Siedlung, und ohne Bezug auf den Index. Die Anzahl der Wohnungen und die Dauer der Aktion sind begrenzt.Über das ProjektGeschlossenes Boutiqueviertel an der Kreuzung von Shoshanat ha…
Immobilienagentur
Invest Cafe
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen