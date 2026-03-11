  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2

Wohnquartier Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2

Jerusalem, Israel
von
$1,94M
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34149
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Moshe Kleinman, 12

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Penthouse 4 Zimmer 156m2 in neuem Projekt Kiriat Hayovel Jerusalem Neues Projekt in Kiryat Hayovel, besteht aus 2 Gebäuden von 20 Etagen und 2 von 9 Etagen 2026 Die bestehenden öffentlichen Räume werden mit neuen und breiten Gehwegen zu Grünflächen entwickelt und umgebaut, ein neues Kulturzentrum einschließlich einer Kinothek wird die Lebensqualität der Projektbewohner und Kiryat Hayovel Bewohner bereichern. 4 Zimmer Penthouse im 19. Stock, Fläche von 156m2 mit schöner Terrasse von 54m2 Einschließlich 1 Keller und 2 Parkplätze Preise. 6.200.000 sh Dieser Preis beinhaltet nicht unsere Agentur Gebühren Bitte beachten Sie: Bei einem Projekt im Bau werden Fotos und Pläne nur zu Informationszwecken veröffentlicht und sind nicht vertraglich, so dass die Wohnungen nicht eingerichtet sind.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Une maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Chadera, Israel
von
$1,03M
Wohnviertel Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Tel-Aviv, Israel
von
$4,00M
Wohnviertel Neuf vue sur la mer
Naharija, Israel
von
$721,050
Wohnviertel Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina
Tel-Aviv, Israel
von
$1,21M
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
von
$1,78M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2
Jerusalem, Israel
von
$1,94M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Wohnviertel Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Wohnviertel Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Wohnviertel Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Tel-Aviv, Israel
von
$3,29M
Spektakuläres Penthouse in einem neuen Gebäude (2021) – in der Nähe von Shuk HaCarmel & Nahalat Binyamin In der Gruzenberg Street, nur wenige Schritte vom Markt, dem Strand und den pulsierenden Orten in Tel Aviv, bietet dieses seltene Penthouse eine perfekte Mischung aus Luxus, Komfort und …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet immobilier
Wohnviertel Projet immobilier
Wohnviertel Projet immobilier
Wohnviertel Projet immobilier
Wohnviertel Projet immobilier
Alle anzeigen Wohnviertel Projet immobilier
Wohnviertel Projet immobilier
Aschkelon, Israel
von
$532,637
Ein einzigartiges Wohnprojekt, das die Essenz des Luxuslebens in einem lebendigen und boomenden Stadtteil Ashkelon neu definiert. Vier 9-stöckige Gebäude und 102 3, 4 und 5-Zimmer-Wohnungen, Erdgeschoss, Penthäuser und Mini-Penthouses. Alle Apartments sind sorgfältig gestaltet und ordentlich…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement 3 pieces
Wohnviertel Appartement 3 pieces
Wohnviertel Appartement 3 pieces
Wohnviertel Appartement 3 pieces
Wohnviertel Appartement 3 pieces
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement 3 pieces
Wohnviertel Appartement 3 pieces
Naharija, Israel
von
$376,200
ANWENDUNG 3 ZIELE QUARTIEN EIN SARA PROCHE CANYON ET MER BEAU POTENTIEL
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen