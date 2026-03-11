  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier A vendre maison arabe authentique avec sols d origine et hauts plafonds a baka jerusalem immobilier 026786595

Wohnquartier A vendre maison arabe authentique avec sols d origine et hauts plafonds a baka jerusalem immobilier 026786595

Jerusalem, Israel
von
$2,01M
;
Wohnquartier A vendre maison arabe authentique avec sols d origine et hauts plafonds a baka jerusalem immobilier 026786595
1
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34332
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Dina, 8

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Wohnung mit hohen Decken und ursprünglichen Etagen in einem echten arabischen Haus. Auf der 1. und letzten Etage, 20 Schritte, impresioning. Balkon succah, view degagee

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
von
$1,86M
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Jerusalem, Israel
von
$1,10M
Wohnviertel Nouveau projet boutique standing
Jerusalem, Israel
von
$1,72M
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Netanja, Israel
von
$962,445
Wohnviertel Ramat gan residentiel villa renovee
Ramat Gan, Israel
von
$2,98M
Sie sehen gerade
Wohnquartier A vendre maison arabe authentique avec sols d origine et hauts plafonds a baka jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$2,01M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 ramot alef jerusalem
Wohnviertel Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 ramot alef jerusalem
Wohnviertel Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 ramot alef jerusalem
Wohnviertel Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 ramot alef jerusalem
Wohnviertel Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 ramot alef jerusalem
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 ramot alef jerusalem
Wohnviertel Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 ramot alef jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$846,450
Komplett renovierte 4-Zimmer-Wohnung 84m2 – Ramot Alef, Jerusalem Zweiter Stock, kein Aufzug. 4 Zimmer von 84m2 im 2. Stock Wohnzimmer, Esszimmer 3 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 2 Toiletten Klimaanlage, Warmwasserbereitergas, Pulverchemie Panzertür, Grills, Rollläden Ausstellung: Ost-West. …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa
Wohnviertel Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa
Wohnviertel Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa
Wohnviertel Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa
Wohnviertel Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa
Alle anzeigen Wohnviertel Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa
Wohnviertel Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa
Tel-Aviv, Israel
von
$1,63M
Dieses charmante Stadthaus in der Altstadt von Jaffa ist ein echtes Juwel, bietet eine einzigartige Mischung aus Geschichte, Design und atemberaubenden Ausblicken. Ein paar Schritte entfernt finden Sie die Küste, den lebhaften Flohmarkt, Kunstgalerien, trendige Geschäfte und eine kulinarisch…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Au centre
Wohnviertel Au centre
Wohnviertel Au centre
Wohnviertel Au centre
Wohnviertel Au centre
Wohnviertel Au centre
Jerusalem, Israel
von
$548,625
Innenstadt, in einem ruhigen und malerischen kleinen Ende, Wohnung 2 Zimmer Duplex,38 m2, Wohnzimmer mit Kochnische; oben: 1 Schlafzimmer, Badezimmer mit Toilette. Klimaanlage, guter Zustand, gemietet 4100 nis Preis: 1,750.000 nis
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen