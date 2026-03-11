  1. Realting.com
  Wohnquartier Appartement renove et lumineux a louer a arnona jerusalem immobilier 026786595

Wohnquartier Appartement renove et lumineux a louer a arnona jerusalem immobilier 026786595

Jerusalem, Israel
$1,630
ID: 34529
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Ein Gedi, 3

Für langfristige Miete in Arnona, Jerusalem, bietet diese charmante 2.5-Zimmer-Wohnung eine komfortable und ruhige Wohnumgebung in einem der gefragtesten Wohngebiete der Stadt. Eine Oberfläche von ca. 50 m2, besteht aus einem hellen Wohnzimmer mit offener Küche mit Blick auf eine kleine Terrasse, ein schönes Schlafzimmer und ein zusätzliches Zimmer ideal als Büro oder extra Schlafzimmer. Das Apartment befindet sich im 2. Stock ohne Aufzug (25 Schritte) und genießt eine hervorragende Helligkeit, eine ruhige Umgebung und einen Parkplatz im Gebäude. In der Nähe von Schulen, Transport und dem Einkaufszentrum Tsomet Habankim ist es ideal für eine einzelne Person oder ein Paar, das nach einer Wohnung sucht, die in Jerusalem lebt. Sofort verfügbar. Miete: 5,200 / Monat.

Jerusalem, Israel
Wohnquartier Appartement renove et lumineux a louer a arnona jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$1,630
