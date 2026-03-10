  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier A louer immeuble neuf entree debut janvier

Wohnquartier A louer immeuble neuf entree debut janvier

Tel-Aviv, Israel
von
$4,389
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34856
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Neve Tsedek, 24

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Zu vermieten – Neubau Eine schöne und moderne Wohnung in einem neuen Gebäude mit hohem Stand, verfügbar Anfang Januar. Details zum Objekt: 3 Zimmer (2 Schlafzimmer + Wohnzimmer) Balkon Neues Gebäude Helle Wohnung mit einem gut durchdachten Arrangement Preis: 14.000 Kontaktieren Sie uns für ein Video oder einen Besuch. Premium Immobilien Gebühren der Agentur : 1 Monat + Mehrwertsteuer Lizenznummer: 31928721

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Epoustouflant 4 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine de reve
Aschdod, Israel
von
$1,18M
Wohnviertel Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble
Ra’anana, Israel
von
$1,19M
Wohnviertel A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Jerusalem, Israel
von
$1,30M
Wohnviertel Une maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Chadera, Israel
von
$1,03M
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$579,975
Sie sehen gerade
Wohnquartier A louer immeuble neuf entree debut janvier
Tel-Aviv, Israel
von
$4,389
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf avec 2 parking cave mamad et cave a deux pas de kikar rabin et ben gurion
Wohnviertel Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf avec 2 parking cave mamad et cave a deux pas de kikar rabin et ben gurion
Wohnviertel Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf avec 2 parking cave mamad et cave a deux pas de kikar rabin et ben gurion
Tel-Aviv, Israel
von
$2,43M
Superb 4-Zimmer-Wohnung renoviert in einem renommierten Boutique-Komplex – Strok 7–9 (Netanel Company – Lieferung im ersten Quartal 2026) 102,5 m2 + 14 m2 Balkon 3. Stock - Nur 2 Wohnungen pro Etage 3 Orientierungen 2 Tiefgaragen + Keller Amt des Europäischen Staatsanwalts Sehr hochwertige …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement a vendre a arnona
Wohnviertel Appartement a vendre a arnona
Wohnviertel Appartement a vendre a arnona
Wohnviertel Appartement a vendre a arnona
Wohnviertel Appartement a vendre a arnona
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement a vendre a arnona
Wohnviertel Appartement a vendre a arnona
Jerusalem, Israel
von
$1,14M
Zu verkaufen in einer ruhigen und bukolischen Gegend des Arnona Bezirk, eine 4-Zimmer-Wohnung, 90m2, im ersten Stock, in einem kleinen Eigentumswohnung, Balkon, Keller, Parkplatz. Nahe der öffentlichen Verkehrsmittel, das Geschäftsviertel von Talpiot. Umwelt Schekel
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Au centre bonne occasion renove
Wohnviertel Au centre bonne occasion renove
Wohnviertel Au centre bonne occasion renove
Wohnviertel Au centre bonne occasion renove
Wohnviertel Au centre bonne occasion renove
Wohnviertel Au centre bonne occasion renove
Netanja, Israel
von
$613,206
Kleine Wohnung von 3 Zimmern im 6. Stock sehr hell. Renovieren vor zwei Jahren. 1/4 h zu Füßen des Meeres Verfolgung. Aufzug. Miklat im Gebäude. Viel Charme
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen