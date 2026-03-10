  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Maison a vendre a jerusalem talbye

Wohnquartier Maison a vendre a jerusalem talbye

Jerusalem, Israel
von
$14,42M
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34739
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Martin Luther King

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Individuelles Haus im Herzen von Jerusalem, in einer sehr prestigeträchtigen Gegend gelegen 9 Stück 4 Badezimmer 5 Toiletten 517 m2 Safe (Mamad) und Lagerung 310 m2 Garten Hohe Deckenhöhen Geräumig und hell

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Villa de reve a ashdod en 1ere ligne face a la mer
Aschdod, Israel
von
$3,14M
Wohnviertel Special investisseur
Aschkelon, Israel
von
$376,200
Wohnviertel Akhziv belle vue mer bel appartement 5 pieces
Naharija, Israel
von
$808,830
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Bat Yam, Israel
von
$1,26M
Wohnviertel Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Ra’anana, Israel
von
$2,31M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Maison a vendre a jerusalem talbye
Jerusalem, Israel
von
$14,42M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem
Wohnviertel Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem
Wohnviertel Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem
Wohnviertel Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem
Wohnviertel Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem
Alle anzeigen Wohnviertel Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem
Wohnviertel Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$2,04M
Penthouse 5 Zimmer 167m2 mit 44m2 Terrasse, 17. Bayit Vegan Jerusalem Exklusiv, herrliche Penthouse befindet sich im 17. Stock eines neuen Gebäudes mit 3 Aufzügen, von denen 2 geräumig und hell sind, bietet es einen herrlichen Blick. Das Hotel liegt am Rande von Bet Veigan/Kyriat Yovel . Ide…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Tres rare vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville
Wohnviertel Tres rare vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville
Ra’anana, Israel
von
$1,78M
Wohnung mit großem Garten – Westexposition Das Hotel liegt in einer Einbahnstraße, einer der beliebtesten von Raanana. Ein echter privater Garten von 220 m2, westlich gelegen, bietet einen garantierten Sonnenschein den ganzen Nachmittag. 5 Zimmer-Wohnung, einschließlich einer mamad, mit e…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Vivre nahlaot charme lumiere et potentiel dinvestissement au coeur de jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Vivre nahlaot charme lumiere et potentiel dinvestissement au coeur de jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Vivre nahlaot charme lumiere et potentiel dinvestissement au coeur de jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$862,125
Im Herzen des authentischen und gefragten Nahlaot Bezirks bietet dieses renovierte 54 m2 Apartment eine seltene Lebensqualität nur wenige Schritte vom Mahane Yehuda Markt und dem Stadtzentrum entfernt. Das Hotel liegt im 1. Stock (20 Schritte), besteht aus einem hellen Wohnzimmer mit offener…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen