Wohnquartier Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod

Aschdod, Israel
von
$467,115
;
11
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34733
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Martin Buber

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Die einzige Residenz mit 2 Zimmern mit Balkon am Meer!!! Traumlage: vor dem Strand "Miami", wo sind alle Restaurants und Cafés in Mode. In der Nähe des Supermarktes "Victory", der Caterer "La Mamounia", der großen "Parc des Pirates", Transportmittel... Einzigartig in Ashdod, 2 Zimmer 52 m2 mit 6 m2 Balkon, mit 2 Aufzügen, Mama, Parkplatz, Klimaanlage... Schauen Sie nicht mehr, Sie werden niemanden finden!!!!

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
