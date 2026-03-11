Wohnquartier Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Luxus-Apartment zum Verkauf
4,5 Zimmer
Außergewöhnliche Residenz sehr High-End im Herzen der Namal de Tel Aviv gelegen, bietet einen atemberaubenden Panoramablick auf das Meer, auf jeden Fall unverbaut.
Details der Immobilie
Innenfläche: 177 m2
Balkon: 18 m2
Boden: 6.
Parkplatz: 2 Plätze
Zustand : voll möbliert
Blick: Blick auf das Mittelmeer
High-End-Services & Oberflächen
Designmöbel Poltrona Frau
Elektrische Heimautomatisierung Glas in der gesamten Wohnung
Erdheizung in allen Wasserräumen
Audiosystem integriert in die Decke im Wohnzimmer
Preis: 20 800 000
Premium Immobilien
Gebühren der Agentur: 2 % + Mehrwertsteuer
Standort auf der Karte
Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen