Wohnquartier Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv

Tel-Aviv, Israel
$6,52M
4
ID: 34657
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Luxus-Apartment zum Verkauf 4,5 Zimmer Außergewöhnliche Residenz sehr High-End im Herzen der Namal de Tel Aviv gelegen, bietet einen atemberaubenden Panoramablick auf das Meer, auf jeden Fall unverbaut. Details der Immobilie Innenfläche: 177 m2 Balkon: 18 m2 Boden: 6. Parkplatz: 2 Plätze Zustand : voll möbliert Blick: Blick auf das Mittelmeer High-End-Services & Oberflächen Designmöbel Poltrona Frau Elektrische Heimautomatisierung Glas in der gesamten Wohnung Erdheizung in allen Wasserräumen Audiosystem integriert in die Decke im Wohnzimmer Preis: 20 800 000 Premium Immobilien Gebühren der Agentur: 2 % + Mehrwertsteuer

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

