  2. Israel
  3. Aschdod
  4. Wohnquartier Magnifique 4 pieces a la marina dashdod

Wohnquartier Magnifique 4 pieces a la marina dashdod

Aschdod, Israel
$1,21M
10
ID: 34591
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Exodus, 11

Über den Komplex

Sehr selten!!!! In der Residenz Sarfati, rue Exodus, am Yachthafen, 4 Zimmer-Wohnung mit Terrasse von 24 m2 Meerblick. Das Hotel liegt im 5. Stock, 2 Aufzüge im Gebäude einschließlich eines von Shabat. Wohnung komplett renoviert, sehr modern, 50 Meter vom Strand entfernt. Hinweis auf Kenner

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
