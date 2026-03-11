  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff

Wohnquartier Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff

Tel-Aviv, Israel
von
$2,38M
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34670
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Yodfat, 2

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Wohnung zum Verkauf – Tel Aviv (Kleine Straße zwischen Sderot Chen und Dizengoff) Preis: NIS 7,590.000 Dieses luxuriöse Apartment befindet sich in einem neuen und modernen Boutique-Gebäude mit nur 5 Einwohnern und bietet eine ideale Kombination aus Komfort, Privatsphäre und zeitgenössischem Design im Herzen eines sich entwickelnden Stadtteils von Tel Aviv. Details der Immobilie Innenbereich: 116 m2 Freiräume: zwei Balkone insgesamt 14 m2 Gesamtzahl der Stücke : 4 Boden: 3. mit Aufzug Kammern: 3 Badezimmer: 2 Gesichertes Zimmer (Mamad) Privatparkplatz Privater Abstellraum/Raum Mehrere Ausstellungen bieten ausgezeichnete natürliche Helligkeit Premium Immobilien Lizenz Nr. 31928721 Gebühren der Agentur: 2 % + Mehrwertsteuer

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

