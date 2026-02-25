  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam 76m16m vue degagee

Bat Yam, Israel
von
$909,150
10
ID: 33925
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 24.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam

Über den Komplex

In einem modernen Gebäude von Bat Yam: 3 Zimmer im 3. Stock Wohnfläche 76m2 + 16m2 Terrasse Blick auf das Meer Helles Wohnzimmer 1 Parkplatz + 1 Keller Nahe Meer, Geschäfte und Transport

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
