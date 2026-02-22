  1. Realting.com
  Wohnquartier Magnifique 4 pieces a la marina dashdod

Wohnquartier Magnifique 4 pieces a la marina dashdod

Aschdod, Israel
von
$1,21M
;
10
ID: 33513
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod

Über den Komplex

Français Français
Sehr selten!!!! In der Residenz Sarfati, rue Exodus, am Yachthafen, 4 Zimmer-Wohnung mit Terrasse von 24 m2 Meerblick. Das Hotel liegt im 5. Stock, 2 Aufzüge im Gebäude einschließlich eines von Shabat. Wohnung komplett renoviert, sehr modern, 50 Meter vom Strand entfernt. Hinweis auf Kenner

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
