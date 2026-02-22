  1. Realting.com
Wohnquartier Duplex 5 pieces a ein sara nahariya

Naharija, Israel
von
$564,300
;
12
ID: 33743
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Nordbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Akko
  • Dorf
    Naharija

Über den Komplex

In einem kleinen Gebäude auf der Hertzl Straße im beliebten Stadtteil Ein Sara in Nahariya Dupleix .. als kleine Villa, einschließlich, * im Erdgeschoss: helles Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer mit Terrasse Zugang * Obergeschoss: 2 geräumige Zimmer, Master Suite mit Dusche und Terrasse Zugang von ca. 20 m2 * Freier Blick In der Nähe von Crèches und Schulen und dem Stadtzentrum Die perfekte Allianz zwischen Stadt, Familie und Lebensqualität

Standort auf der Karte

Naharija, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
