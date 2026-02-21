  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschkelon
  4. Wohnquartier Bonne occasion

Wohnquartier Bonne occasion

Aschkelon, Israel
von
$840,180
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33870
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Tres bonne affaire
Aschkelon, Israel
von
$511,005
Wohnviertel Grand jardin
Aschkelon, Israel
von
$987,525
Wohnviertel Spacieux
Jerusalem, Israel
von
$3,07M
Wohnviertel Appartement 4 pieces lumineux avec balcon et vue degagee ideal emplacement
Netanja, Israel
von
$1,11M
Wohnviertel Appartement flambant neuf avec balcon au coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,55M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Bonne occasion
Aschkelon, Israel
von
$840,180
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Superbe penthouse entre le parc et la mer
Wohnviertel Superbe penthouse entre le parc et la mer
Wohnviertel Superbe penthouse entre le parc et la mer
Wohnviertel Superbe penthouse entre le parc et la mer
Wohnviertel Superbe penthouse entre le parc et la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$6,11M
Luxus-Penthouse im alten Norden mit Stadtblick und Meerblick. 4,5 Zimmer von 168 m2 mit 2 Balkonen von 48 m2 und 26 m2. Ausgezeichnete private Terrasse auf dem Dach von 40 m2. 3 große Schlafzimmer und eine kleinere. 3 Badezimmer. Neubau mit Aufzug und 2 Privatparkplätzen. Dieses prächtige Pe…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Balcon sur la mer
Wohnviertel Balcon sur la mer
Wohnviertel Balcon sur la mer
Wohnviertel Balcon sur la mer
Wohnviertel Balcon sur la mer
Alle anzeigen Wohnviertel Balcon sur la mer
Wohnviertel Balcon sur la mer
Aschdod, Israel
von
$705,375
Im Herzen von Ashdod, Rogozine Street, riesige 4-Zimmer-Wohnung mit mamad und Meerblick Terrasse im 7. Stock
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Spacieux
Wohnviertel Spacieux
Wohnviertel Spacieux
Wohnviertel Spacieux
Wohnviertel Spacieux
Alle anzeigen Wohnviertel Spacieux
Wohnviertel Spacieux
Jerusalem, Israel
von
$1,52M
Verkauf in Mekor Haim - am Anfang der Straße, Eine sehr geräumige Wohnung! Komplett renoviert. 4 Zimmer, 100 Quadratmeter Küche und Wohnzimmer von ca. 50 m2 + Balkon von ca. 10 m2. Aufzug, Parkplatz und Lager
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen