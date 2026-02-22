  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret

Wohnquartier Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret

Tel-Aviv, Israel
von
$5,64M
;
15
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33594
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Dieses luxuriöse Anwesen in den renommierten Yoo Towers von Tel Aviv bietet dank seines anspruchsvollen Designs und seiner privilegierten Lage ein außergewöhnliches Leben. Erstellt von dem berühmten Architekten Orly Shrem, erstreckt sich die Wohnung über 313 m2 auf einem hohen Stock des legendären Gebäudes von Philippe Starck, mit zwei Balkonen von je 12 m2. Zwei Wohnungen in einem zu vereinen, genießt der Raum hohe Decken und atemberaubende Aussicht auf die Stadt und das Meer. Das voll möblierte Apartment verfügt über ein geräumiges Doppelzimmer, eine luxuriöse Master-Suite mit privatem Balkon und nasser Sauna, ein zusätzliches Schlafzimmer, das derzeit als Büro genutzt wird, ein sicheres Innenzimmer (Mamad) verwandelt sich in einen Ankleideraum, sowie eine Designküche mit High-End-Geräten aus den besten Marken der Welt. Die Bewohner der Yoo Towers genießen exklusive Annehmlichkeiten wie eine Business-Lounge, ein luxuriöses Spa mit einem voll ausgestatteten Fitnessraum, einem halb-Olympischen Schwimmbad, 24-Stunden-Sicherheit und makellos gepflegten Außenbereichen. Diese Unterkunft bietet eine perfekte Mischung aus Eleganz, Funktionalität und Komfort für diejenigen, die einen außergewöhnlichen Lebensstil suchen. Parkplatz: 3 Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Details und um einen Besuch in dieser Wohnung zu vereinbaren.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Exceptionnel rare
Ra’anana, Israel
von
$2,47M
Wohnviertel Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Bat Yam, Israel
von
$705,375
Wohnviertel Particulier
Aschkelon, Israel
von
$501,600
Wohnviertel Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble
Ra’anana, Israel
von
$1,19M
Wohnviertel Appartement spectaculaire avec vue sur la mer a south beach netanya
Netanja, Israel
von
$4,36M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Tel-Aviv, Israel
von
$5,64M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Appartement a vendre a arnona
Wohnviertel Appartement a vendre a arnona
Wohnviertel Appartement a vendre a arnona
Wohnviertel Appartement a vendre a arnona
Wohnviertel Appartement a vendre a arnona
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement a vendre a arnona
Wohnviertel Appartement a vendre a arnona
Jerusalem, Israel
von
$1,14M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Half floor luxury sky villa infinity tower tel aviv
Wohnviertel Half floor luxury sky villa infinity tower tel aviv
Wohnviertel Half floor luxury sky villa infinity tower tel aviv
Wohnviertel Half floor luxury sky villa infinity tower tel aviv
Wohnviertel Half floor luxury sky villa infinity tower tel aviv
Alle anzeigen Wohnviertel Half floor luxury sky villa infinity tower tel aviv
Wohnviertel Half floor luxury sky villa infinity tower tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$8,62M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement a vendre a jerusalem
Wohnviertel Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,07M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen