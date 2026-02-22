  1. Realting.com
  Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer

Wohnquartier Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer

Aschdod, Israel
von
$2,48M
9
ID: 33696
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod

Über den Komplex

Selten auf der Gegend: High-End-Villa befindet sich in einer der begehrtesten Gegenden von Ashdod, ein paar Schritte vom Strand, in der zweiten Linie des Meeres. Eine Immobilie, die Komfort, Privatsphäre und Lebensqualität bietet, ideal für eine Familie oder eine außergewöhnliche Residenz. Bebaute Fläche: 280 m2 auf 3 Ebenen Land : 320 m2 Ausstattung: privater Pool, Aufzug Großzügige Volumen, ausgezeichnete Verteilung von Räumen, schöne Helligkeit und ruhige Umgebung in der Nähe des Meeres. Ein Haus, das Premium-Standort, seltene Dienstleistungen und Potenzial zur Verbesserung kombiniert. Weitere Informationen und Besuch auf Anfrage.

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Sie sehen gerade
Wohnquartier Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Aschdod, Israel
von
$2,48M
