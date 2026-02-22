  1. Realting.com
Wohnquartier Mini penthouse incroyable de 5 pieces dans le prestigieux projet viva a hadera

Chadera, Israel
$954,608
7
ID: 33534
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera

BZH Träumen Sie von einer einzigartigen, prächtigen, raffinierten Wohnung mit einer großen Terrasse? Die französischsprachige Abteilung RE/MAX Hadera präsentiert Ihnen in Exklusivität eine prächtige Wohnung, die von einem Architekten, im Stadtzentrum, rue Tarna, im High-End-Projekt VIVA, von Francophones geschätzt. Eigenschaften: - 5 Zimmerwohnung, - Fläche von ca. 130 m2, - 45 m2 XL Terrasse mit Panoramablick! - Ja. Im 26. Stock, mit Shabbat Aufzug, - Schönes helles Wohnzimmer mit einem großen Buchtfenster, - Schöne eingerichtete Küche mit einer großen Bar, - 4 Schlafzimmer, darunter ein sicheres Zimmer und eine unglaubliche Master-Suite mit einem großen Ankleideraum, - Lobby, vier Aufzüge, - Zwei unterirdische Parkplätze! Über einem Einkaufszentrum gelegen, mit einem Supermarkt, Geschäften, Restaurants und dem französischsprachigen medizinischen Zentrum von Hadera. Ein paar Minuten zu Fuß von den Francophone Gemeinden und eine 12-minütige Fahrt vom Meer entfernt. Außergewöhnlich! Für weitere Informationen: Raphel Benguigui, Ihr Immobilienmakler, Französische Abteilung von RE/MAX Hadera. Lizenz Nr. 313736

Chadera, Israel
