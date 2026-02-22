Wohnquartier Mini penthouse incroyable de 5 pieces dans le prestigieux projet viva a hadera

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
BZH
Träumen Sie von einer einzigartigen, prächtigen, raffinierten Wohnung mit einer großen Terrasse?
Die französischsprachige Abteilung
RE/MAX Hadera präsentiert Ihnen in Exklusivität eine prächtige Wohnung, die von einem Architekten, im Stadtzentrum, rue Tarna, im High-End-Projekt VIVA, von Francophones geschätzt.
Eigenschaften:
- 5 Zimmerwohnung,
- Fläche von ca. 130 m2,
- 45 m2 XL Terrasse mit Panoramablick!
- Ja. Im 26. Stock, mit Shabbat Aufzug,
- Schönes helles Wohnzimmer mit einem großen Buchtfenster,
- Schöne eingerichtete Küche mit einer großen Bar,
- 4 Schlafzimmer, darunter ein sicheres Zimmer und eine unglaubliche Master-Suite mit einem großen Ankleideraum,
- Lobby, vier Aufzüge,
- Zwei unterirdische Parkplätze!
Über einem Einkaufszentrum gelegen, mit einem Supermarkt, Geschäften, Restaurants und dem französischsprachigen medizinischen Zentrum von Hadera.
Ein paar Minuten zu Fuß von den Francophone Gemeinden und eine 12-minütige Fahrt vom Meer entfernt.
Außergewöhnlich!
Für weitere Informationen:
Raphel Benguigui,
Ihr Immobilienmakler,
Französische Abteilung von RE/MAX Hadera.
Lizenz Nr. 313736
Chadera, Israel
