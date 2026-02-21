  1. Realting.com
Wohnquartier Penthouse duplex proche mer avec grande terrasse piscinabl

Netanja, Israel
von
$2,10M
Wohnquartier Penthouse duplex proche mer avec grande terrasse piscinabl
ID: 33812
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja

Standort auf der Karte

Netanja, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Andere Komplexe
Wohnviertel Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Wohnviertel Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Wohnviertel Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Wohnviertel Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Wohnviertel Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Wohnviertel Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Tel-Aviv, Israel
von
$5,64M
Dieses luxuriöse Anwesen in den renommierten Yoo Towers von Tel Aviv bietet dank seines anspruchsvollen Designs und seiner privilegierten Lage ein außergewöhnliches Leben. Erstellt von dem berühmten Architekten Orly Shrem, erstreckt sich die Wohnung über 313 m2 auf einem hohen Stock des lege…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Wohnviertel Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Wohnviertel Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Wohnviertel Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Wohnviertel Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Alle anzeigen Wohnviertel Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Wohnviertel Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,52M
Ausgezeichnete Wohnung mit offenem Blick, nur wenige Minuten von Gordon Beach - 3 Zimmer – 1 Schlafzimmer, 1 kleineres Zimmer und Wohnzimmer - 6. Stock mit Aufzug - Fläche: 60 m2 Wohnfläche + 8 m2 Terrasse - Neue Wohnung, dekoriert von einem Architekten - Fujitsu Zentrale Klimaanlage - Mamad…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord
Wohnviertel Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord
Tel-Aviv, Israel
von
$3,20M
Ein herrliches Penthouse im Herzen von Tel Avivs schönste Allee, Boulevard Nordau, im alten Norden Ein Qualitätsprojekt, das ausschließlich von der RAYK Group unterzeichnet wird 123 m2 Wohnfläche Eine seltene sonnige Terrasse von 23 m2 ideal zu empfangen Eine private Dachterrasse von 55 m2 m…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
