  4. Wohnquartier Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark

Wohnquartier Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark

Chadera, Israel
$717,915
10
ID: 33530
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera

Über den Komplex

BZH Das französischsprachige Department von RE/MAX Hadera bietet Ihnen eine außergewöhnliche 4-Zimmer-Wohnung im Herzen des Hadera Parks! Eigenschaften: - Fläche von 105 m2, - 17. Stock auf 19, - Super Terrasse von 40 m2, - Blick auf den Ecopark, - Ein geräumiges und helles Wohnzimmer, - Eine stilvolle, maßgeschneiderte Küche, - Drei schöne Schlafzimmer, darunter ein sicheres Zimmer und eine Master-Suite mit integriertem Ankleideraum, - 2 Badezimmer, 2 Toiletten, - Shabat aufsteigend, - Klimaanlage, elektrische Rollläden, - Höhle, Parkplatz. In der Nähe des Einkaufszentrums, der Schulen und des schnellen Zugangs zu den Straßen 2, 4 und 6. Wie auch immer, ein kleines Juwel zu einem unglaublichen Preis! Für weitere Informationen: Raphel Benguigui, Ihr Immobilienmakler, Französische Abteilung von RE/MAX Hadera. Lizenz Nr. 313736

Standort auf der Karte

Chadera, Israel
Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnquartier Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Chadera, Israel
von
$717,915
