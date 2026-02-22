Wohnquartier Epoustouflant 4 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine de reve

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Zu Verkaufen – Außergewöhnliche 4-Zimmer-Wohnung in Ashdod, Residence Dimri
Diese 4-Zimmer-Wohnung befindet sich im 12. Stock von Ashdods begehrtester Residenz und verführt Sie mit ihren Volumina, Lage und atemberaubendem Meerblick.
Mit einer beeindruckenden Fläche von 148 m2, mit einer Terrasse von 15 m2 zum Meer, bietet diese Unterkunft eine helle, geräumige und elegante Wohnumgebung. Es verfügt über ein großzügiges Wohnzimmer, eine offene Küche, drei Schlafzimmer, darunter eine Master-Suite, ein mamad (Safe-Zimmer), eine Klimaanlage und einen privaten Parkplatz.
Die Dimri Residenz bietet erstklassige Dienstleistungen: herrliches Schwimmbad, Sauna, modernes Fitnessstudio, verbesserte Sicherheit und gepflegte Gemeinschaftsräume.
Ideal gelegen, in der Nähe von Geschäften, Schulen, Transport und ein paar Minuten von den Stränden.
Ein seltenes Gut auf dem Markt. Besuch nur nach Vereinbarung.
Standort auf der Karte
Aschdod, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit
