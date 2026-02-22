Wohnquartier Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Nur wenige Schritte von Shouk HaCarmel, Shenkin Street, Rothschild Boulevard und 5 Gehminuten vom Strand entfernt befindet sich dieses einzigartige Duplex-Penthouse in einer komplett renovierten Straße, in einem neuen Boutique-Gebäude mit erhaltener Architektur, im 5. Stock mit Aufzug.
Hauptmerkmale
135 m2 Wohnfläche
46 m2 Terrassen (6 m2 + 40 m2)
Inklusive Keller
Möglichkeit zum Parken
Erste Stufe
Großes helles Wohnzimmer mit offener Küche
3 Schlafzimmer, darunter eine Master-Suite mit eigenem Bad und Terrasse von 6 m2
Zweites unabhängiges Badezimmer
Placards in jedem Zimmer eingebettet
Ein Zimmer ist ein Mamad (Safe Zimmer)
Höher
Vielseitiger Raum (ideal als zweites Wohnzimmer, Büro oder Lesebereich)
Badezimmer mit WC
Zugang zu einer außergewöhnlichen 40 m2 Dachterrasse, ausgestattet mit einer Außenküche und einem integrierten Grill
Genehmigung für Jacuzzi
Offene Ansicht – ideal für den Empfang oder den Genuss der gesamten Privatsphäre
Gebäude und Oberflächen
High-End-Finishs und Premium-Materialien
Modernes Boutique-Gebäude mit nur wenigen Wohnungen
Kosten
Preis: 9,900.000
Eigentumsgebühren (Va
Kommunale Steuern (Arnona) : 1 800 / alle 2 Monate
Die Zukunft von King George Street
Im Rahmen der städtischen Umgestaltung der King George Street ist ein großer grüner Boulevard direkt gegenüber dem Gebäude geplant. Das Penthouse wird somit einen offenen Blick auf eine angelegte Straße ohne zukünftige Konstruktion genießen.
Darüber hinaus wird Magen David Square (King George Square, Allenby, Shenkin und Nahalat Binyamin) bald zu einem großen öffentlichen Verkehrsknoten, der von zwei Hauptlinien bedient wird: die violette Straßenbahnlinie und die M2 U-Bahnlinie, nur 100 Meter von der Unterkunft entfernt – und damit die Zugänglichkeit und den langfristigen Wert steigern.
Eine einmalige Gelegenheit!
Standort auf der Karte
Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit
