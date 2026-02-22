  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel

Wohnquartier Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel

Tel-Aviv, Israel
von
$3,10M
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33715
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Nur wenige Schritte von Shouk HaCarmel, Shenkin Street, Rothschild Boulevard und 5 Gehminuten vom Strand entfernt befindet sich dieses einzigartige Duplex-Penthouse in einer komplett renovierten Straße, in einem neuen Boutique-Gebäude mit erhaltener Architektur, im 5. Stock mit Aufzug. Hauptmerkmale 135 m2 Wohnfläche 46 m2 Terrassen (6 m2 + 40 m2) Inklusive Keller Möglichkeit zum Parken Erste Stufe Großes helles Wohnzimmer mit offener Küche 3 Schlafzimmer, darunter eine Master-Suite mit eigenem Bad und Terrasse von 6 m2 Zweites unabhängiges Badezimmer Placards in jedem Zimmer eingebettet Ein Zimmer ist ein Mamad (Safe Zimmer) Höher Vielseitiger Raum (ideal als zweites Wohnzimmer, Büro oder Lesebereich) Badezimmer mit WC Zugang zu einer außergewöhnlichen 40 m2 Dachterrasse, ausgestattet mit einer Außenküche und einem integrierten Grill Genehmigung für Jacuzzi Offene Ansicht – ideal für den Empfang oder den Genuss der gesamten Privatsphäre Gebäude und Oberflächen High-End-Finishs und Premium-Materialien Modernes Boutique-Gebäude mit nur wenigen Wohnungen Kosten Preis: 9,900.000 Eigentumsgebühren (Va Kommunale Steuern (Arnona) : 1 800 / alle 2 Monate Die Zukunft von King George Street Im Rahmen der städtischen Umgestaltung der King George Street ist ein großer grüner Boulevard direkt gegenüber dem Gebäude geplant. Das Penthouse wird somit einen offenen Blick auf eine angelegte Straße ohne zukünftige Konstruktion genießen. Darüber hinaus wird Magen David Square (King George Square, Allenby, Shenkin und Nahalat Binyamin) bald zu einem großen öffentlichen Verkehrsknoten, der von zwei Hauptlinien bedient wird: die violette Straßenbahnlinie und die M2 U-Bahnlinie, nur 100 Meter von der Unterkunft entfernt – und damit die Zugänglichkeit und den langfristigen Wert steigern. Eine einmalige Gelegenheit!

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Tel-Aviv, Israel
von
$1,41M
Wohnviertel Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,94M
Wohnviertel Appartement renove de 3 pieces superficie 70m2 bayit vegan jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$783,750
Wohnviertel Vue mer eternelle
Aschkelon, Israel
von
$507,870
Wohnviertel A vendre a ashdod veritable coup de fusil
Aschdod, Israel
von
$689,700
Sie sehen gerade
Wohnquartier Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Tel-Aviv, Israel
von
$3,10M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,12M
Verkaufen – Wohnung 2 Zimmer in Florentin / Neve Tsedek – Tel Aviv Eliferation 26 Dieses 2-Zimmer-Apartment befindet sich in einem der begehrtesten Gebäude in Tel Aviv, an der Grenze von Neve Tsedek und im Herzen des lebhaften Viertels von Florentin und bietet eine elegante und raffinierte…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Wohnviertel Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Wohnviertel Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Wohnviertel Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Wohnviertel Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Alle anzeigen Wohnviertel Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Wohnviertel Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Tel-Aviv, Israel
von
$1,07M
ZU VERKAUFEN – 2 TEIL – AMERICAN COLONY – TEL-AVIV Ferienwohnung 50 m2 + Terrasse 7 m2, in neuem Hochhaus Gelegen im 1. Stock, in absoluter Ruhe, Geisterdorf in der Mitte der Stadt Helles Wohnzimmer mit offener Küche Geräumiges Zimmer (Mamad inbegriffen) Zu Fuß: Alma Strand, Jaffa, Neve T…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Prix en baisse
Wohnviertel Prix en baisse
Wohnviertel Prix en baisse
Wohnviertel Prix en baisse
Wohnviertel Prix en baisse
Wohnviertel Prix en baisse
Jerusalem, Israel
von
$655,215
Ihr Fuß in Jerusalem! In einem neuen Gebäude, ein paar Resorts im Stadtzentrum, in einer ruhigen Straße in der Nähe von Transport und Geschäften. Das Apartment verfügt über eine doppelte Sonneneinstrahlung (Ost und Süd), einen mamad (Safe Room). 6 m2 Keller und Klimaanlage. Volle Zugänglichkeit
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen