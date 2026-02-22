  1. Realting.com
Wohnquartier A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee

Tel-Aviv, Israel
$1,46M
10
ID: 33632
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Français Français
Gelegen in einer ruhigen Straße mit einem europäischen Charakter, zwischen Neve Tzedek, Kerem HaTeimanim und der Küste (300 m). Beliebte Gegend mit Baumgassen, Cafés, Geschäften und Dorfgeist. Zu Fuß: Strände, Tayelet, Carmel, Shabazi, Herzl, Restaurants, zukünftige Straßenbahn. Etwa 70 m2 im 1. Stock mit offenem Blick (keine Schrauben möglich) Neubau (Gidi Bar Orian). Eggersmann Küche. Klimaanlage Fujitsu VRF. Mechanische Parkplätze (obere Plattform). Keller ~5 m2. Exposition gegenüber Süd/West Neue Wohnung vor Verkauf Aktualisierter Preis: 4.650.000

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

