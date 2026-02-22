  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanja
  4. Wohnquartier A vendre appartement neuf 4 pieces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya

Wohnquartier A vendre appartement neuf 4 pieces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya

Netanja, Israel
von
$956,175
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33718
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Park HaYam, Netanya, nahe am Meer. Neue Wohnung von 102 m2 + Terrasse 14 m2, 10. Stock, 4 Zimmer. Electra-Projekt, moderner 30-stöckiger Turm. Parkplatz + Keller, unmittelbarer Eingang. Familienbereich, in der Nähe von Geschäften, Schulen und Stränden. Preis nach unten: 3,050.000 (Förderpreis 3,390.000)

Standort auf der Karte

Netanja, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$909,150
Wohnviertel Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Tel-Aviv, Israel
von
$5,19M
Wohnviertel Appartement a louer a jerusalem moshava germanit
Jerusalem, Israel
von
$2,649
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Aschkelon, Israel
von
$877,800
Wohnviertel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Tel-Aviv, Israel
von
$987,525
Sie sehen gerade
Wohnquartier A vendre appartement neuf 4 pieces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Netanja, Israel
von
$956,175
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Appartement a louer a jerusalem
Wohnviertel Appartement a louer a jerusalem
Wohnviertel Appartement a louer a jerusalem
Wohnviertel Appartement a louer a jerusalem
Wohnviertel Appartement a louer a jerusalem
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement a louer a jerusalem
Wohnviertel Appartement a louer a jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$10,973
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Wohnviertel Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Wohnviertel Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Wohnviertel Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Wohnviertel Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Alle anzeigen Wohnviertel Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Wohnviertel Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Tel-Aviv, Israel
von
$6,87M
Ein luxuriöses Traumhaus in Neve Tzedek – 4 Neve Shalom Street, zum exklusiven Verkauf. Im Herzen des schönsten und renommiertesten Viertels von Tel Aviv, auf der sehr beliebten Straße Neve Shalom, nur 5 Gehminuten vom Bahnhof und dem Meer entfernt. Ein seltenes Haus mit spektakulärer Schön…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Wohnviertel Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Wohnviertel Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Wohnviertel Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Wohnviertel Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Alle anzeigen Wohnviertel Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Wohnviertel Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Bat Yam, Israel
von
$705,375
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen