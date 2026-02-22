  1. Realting.com
  Israel
  Jerusalem
  Wohnquartier Super appartement neuf

Wohnquartier Super appartement neuf

Jerusalem, Israel
von
$808,830
;
Wohnquartier Super appartement neuf
1
ID: 33465
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  Grundstück
    Israel
  Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Neue 3-Zimmer-Wohnung, von einem Unternehmer gebaut, in Kiryat Yovel. Balkon mit Suppe Hell Ruhebereich Privatparkplatz In der Nähe von Geschäften und Synagogen

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnviertel Appartement 3 pieces et demi deuxieme ligne de mer bat yam
Bat Yam, Israel
von
$783,750
Wohnviertel Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer
Aschdod, Israel
von
$3,92M
Wohnviertel Opportunite a saisir penthouse magnifique immeuble neuf preserve
Tel-Aviv, Israel
von
$3,43M
Wohnviertel Bel appartement
Jerusalem, Israel
von
$589,380
Wohnviertel Avec terrasse bel appartement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing
Tel-Aviv, Israel
von
$1,50M
Wohnquartier Super appartement neuf
Jerusalem, Israel
von
$808,830
Wohnviertel Appartement a vendre a arnona
Wohnviertel Appartement a vendre a arnona
Wohnviertel Appartement a vendre a arnona
Wohnviertel Appartement a vendre a arnona
Wohnviertel Appartement a vendre a arnona
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement a vendre a arnona
Wohnviertel Appartement a vendre a arnona
Jerusalem, Israel
von
$1,14M
Immobilier.co.il
Wohnviertel Opportunite dun appartement avec un excellent potentiel damelioration tama 38 signe au coeur du quartier ramat eshkol entierement renove
Wohnviertel Opportunite dun appartement avec un excellent potentiel damelioration tama 38 signe au coeur du quartier ramat eshkol entierement renove
Wohnviertel Opportunite dun appartement avec un excellent potentiel damelioration tama 38 signe au coeur du quartier ramat eshkol entierement renove
Wohnviertel Opportunite dun appartement avec un excellent potentiel damelioration tama 38 signe au coeur du quartier ramat eshkol entierement renove
Wohnviertel Opportunite dun appartement avec un excellent potentiel damelioration tama 38 signe au coeur du quartier ramat eshkol entierement renove
Alle anzeigen Wohnviertel Opportunite dun appartement avec un excellent potentiel damelioration tama 38 signe au coeur du quartier ramat eshkol entierement renove
Wohnviertel Opportunite dun appartement avec un excellent potentiel damelioration tama 38 signe au coeur du quartier ramat eshkol entierement renove
Jerusalem, Israel
$1,21M
Jerusalem, Israel
von
$1,21M
Immobilier.co.il
Wohnviertel Rez de jardin en duplex lesprit dune maison en ville 1042026
Wohnviertel Rez de jardin en duplex lesprit dune maison en ville 1042026
Wohnviertel Rez de jardin en duplex lesprit dune maison en ville 1042026
Wohnviertel Rez de jardin en duplex lesprit dune maison en ville 1042026
Wohnviertel Rez de jardin en duplex lesprit dune maison en ville 1042026
Wohnviertel Rez de jardin en duplex lesprit dune maison en ville 1042026
Ra’anana, Israel
von
$4,734
Ein Duplex-Gartengrund dachte wie ein Haus in der Stadt. 150 m2 Wohnfläche verteilt auf zwei Ebenen, mit einer echten Trennung zwischen Wohn- und Nachträumen. Das Wohnzimmer öffnet direkt auf einen privaten Garten von 100 m2, so dass Sie den Außenbereich täglich voll genießen können. Das A…
Ra'anana, Israel
$4,734
Immobilier.co.il
