  4. Wohnquartier Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod

Aschdod, Israel
$467,115
11
ID: 33684
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod

Über den Komplex

Die einzige Residenz mit 2 Zimmern mit Balkon am Meer!!! Traumlage: vor dem Strand "Miami", wo sind alle Restaurants und Cafés in Mode. In der Nähe des Supermarktes "Victory", der Caterer "La Mamounia", der großen "Parc des Pirates", Transportmittel... Einzigartig in Ashdod, 2 Zimmer 52 m2 mit 6 m2 Balkon, mit 2 Aufzügen, Mama, Parkplatz, Klimaanlage... Schauen Sie nicht mehr, Sie werden niemanden finden!!!!

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

