  2. Israel
  3. Aschdod
  4. Wohnquartier Majestueux 5 pieces a ashdod

Aschdod, Israel
$1,00M
ID: 33510
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod

Über den Komplex

Majestic 5 Zimmer in Ashdod "Youd Bet", sehr geräumige 160m2 mit 20m2 Terrasse gegenüber dem Park. Luxus-Residenz in der Nähe von Geschäften, Park, Schulen, Synagogen, Transportmittel. Seltenes Produkt zum Verkauf

Aschdod, Israel
