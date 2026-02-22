Wohnquartier Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking

  1. Realting.com
  Israel
  Tel-Aviv
  Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking

Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking

Tel-Aviv, Israel
$1,36M
10
ID: 33427
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  Grundstück
    Israel
  Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Exklusiv zu verkaufen: neue Wohnung 14, Fishman Maimon Street Ruhige und prestigeträchtige Straße des neuen Nordens, in der Nähe des Rabinplatzes, Schulen, Krücken und Kultur- und Freizeitzentren. In einem Neubau (Lieferung für 2024 geplant), einem Projekt der Firma Krinsky Gottlieb. Geräumiges Apartment mit 3 Zimmer Im 3. Stock, hell und gut angeordnet 70m2 Wohnfläche + Sonnenterrasse von 14 m2 1 Badezimmer und 2 Toiletten Keller Parkplatz Keller 5 m2

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
Zinssatz
Zinssatz
Darlehensbetrag
Darlehensbetrag
Termin
Termin
Monatliche Zahlung
Monatliche Zahlung
