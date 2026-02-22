  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier 2 pieces a la vente super investissement

Wohnquartier 2 pieces a la vente super investissement

Tel-Aviv, Israel
von
$783,750
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33680
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
zum Verkauf A is near Frishman 2 Stück 36m2 Zweite Stufe Vermietet 5000 Nähe zum Strand 2.500.000 Nis

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Belle appartement
Jerusalem, Israel
von
$2,100
Wohnviertel 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon
Tel-Aviv, Israel
von
$2,19M
Wohnviertel Appartement 4 pieces quartier neve illan
Aschkelon, Israel
von
$467,115
Wohnviertel Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Chadera, Israel
von
$2,41M
Wohnviertel Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale
Jerusalem, Israel
von
$586,245
Sie sehen gerade
Wohnquartier 2 pieces a la vente super investissement
Tel-Aviv, Israel
von
$783,750
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Un rez de jardin quartier lotan
Wohnviertel Un rez de jardin quartier lotan
Wohnviertel Un rez de jardin quartier lotan
Wohnviertel Un rez de jardin quartier lotan
Wohnviertel Un rez de jardin quartier lotan
Wohnviertel Un rez de jardin quartier lotan
Wohnviertel Un rez de jardin quartier lotan
Aschkelon, Israel
von
$454,575
Ein dreiteiliger jardin rez avec bei jardin
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Wohnviertel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Wohnviertel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Wohnviertel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Wohnviertel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Alle anzeigen Wohnviertel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Wohnviertel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Tel-Aviv, Israel
von
$987,525
Exklusiver Verkauf: Micha Street, Old North, Quiet and Border View In einem geheimen Gebäude, typisch für Tel Aviv, im 2. Stock, eine schöne 2-Zimmer-Wohnung hell und gut erhalten. Wohnfläche von ca. 60 m2 + sonnige Terrasse von ca. 7 m2. Die Wohnung, im Licht gebadet, bietet großes Potenzi…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Wohnviertel A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Wohnviertel A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Wohnviertel A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Wohnviertel A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Wohnviertel A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Tel-Aviv, Israel
von
$1,16M
Ferienwohnung 2.5 Zimmer, 72m2 im 3. Stock mit mamak Gebäude mit Qualität Tama 38 Renovierung im Jahr 2020 Ruhige, dreifache Orientierung I/N/S 300 Meter vom Strand
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen