Wohnquartier Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon

von
$2,98M
20.02.26
$2,98M
09.04.25
$2,67M
;
5
ID: 25716
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

APARTMENT 4 TEILE MIT SEA VIEW – ZWEI NICHT aus dem GORDON-Satz Fläche: 94 m2 gebaut + 10 m2 Terrasse Boden: 1 von 7 Teile: 4 3 Schlafzimmer 2 Badezimmer Parkplatz: 2 Entdecken Sie die perfekte Balance zwischen Komfort, Stil und privilegierter Lage in dieser hervorragenden 4-Zimmer-Wohnung im Herzen von Tel Aviv. Diese Unterkunft befindet sich in der Gordon Street und bietet einen idealen urbanen Lebensstil – nur einen Spaziergang von Cafés, Restaurants, Stränden, Hotels, Synagogen, Fitnessstudios und Supermärkten entfernt. Alles, was Sie täglich benötigen, ist in Reichweite. Preis: IL 9,500,000 Kontaktieren Sie uns, um einen Besuch zu vereinbaren.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
