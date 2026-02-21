  1. Realting.com
  4. Wohnquartier A ne pas manquer dans un bel immeuble etage haut avec vue vue sur la mer

Wohnquartier A ne pas manquer dans un bel immeuble etage haut avec vue vue sur la mer

Bat Yam, Israel
$1,11M
20.02.26
$1,11M
27.05.25
$997,195
Wohnquartier A ne pas manquer dans un bel immeuble etage haut avec vue vue sur la mer
1
ID: 26179
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam

Über den Komplex

Im Stadtteil Ramat Hanasi von Bat Yam, nur 19 Minuten vom Meer, 3 Minuten vom Einkaufszentrum und 3 Minuten von der Straßenbahn entfernt. Ausgezeichnete Lage für Traditionelle. Das 18-jährige Gebäude umfasst einen Aufzug für den Sabbat. Sonnenterrasse und Meerblick. Große 5 1/2-Zimmer-Wohnung.

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
