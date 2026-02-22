  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschkelon
  4. Wohnquartier A 50 metres du lac

Wohnquartier A 50 metres du lac

Aschkelon, Israel
von
$561,165
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33702
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
in der Gegend von agamim 50 Meter vom See, in einem schönen Gebäude neuere Wohnung 4 Zimmer geräumig und mit angrenzenden Keller investiert,

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$815,100
Wohnviertel Hauts plafonds
Aschkelon, Israel
von
$1,25M
Wohnviertel Bonne affaire
Jerusalem, Israel
von
$752,400
Wohnviertel Centre ville idealement place entierement renove
Ra’anana, Israel
von
$1,12M
Wohnviertel Maison arabe au coeur de baka
Jerusalem, Israel
von
$11,00M
Sie sehen gerade
Wohnquartier A 50 metres du lac
Aschkelon, Israel
von
$561,165
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Rez de jardin
Wohnviertel Rez de jardin
Wohnviertel Rez de jardin
Wohnviertel Rez de jardin
Wohnviertel Rez de jardin
Alle anzeigen Wohnviertel Rez de jardin
Wohnviertel Rez de jardin
Naharija, Israel
von
$956,175
Großer Gartengrund Im neuen Stadtteil Shimon Peres entdecken Sie diese schönen 5 Zimmer auf dem Gartenboden mit seltenen Volumina: ca. 200 m2 Wohnfläche und 170 m2 südwestlich freiliegender Garten Ruhe, Luxus und Privatsphäre garantiert Ein paar Minuten zu Fuß vom Stadtzentrum, dem Bahnhof, …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Wohnviertel Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Wohnviertel Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Wohnviertel Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Wohnviertel Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Alle anzeigen Wohnviertel Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Wohnviertel Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Tel-Aviv, Israel
von
$956,175
Ausgezeichnete 2-Zimmer-Wohnung, entworfen von einem Architekten, mit Parkplatz und Lagerung im hochbegehrten Four Florentine Projekt, zu einem attraktiven Preis. Ort: - 5 Minuten von Neve Tzedek - 5 Minuten von Rothschild Street und HaMasila Park - Flohmarkt und mehr. Eigenschaften: - Ger…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Terrasse soucca
Wohnviertel Terrasse soucca
Wohnviertel Terrasse soucca
Wohnviertel Terrasse soucca
Wohnviertel Terrasse soucca
Alle anzeigen Wohnviertel Terrasse soucca
Wohnviertel Terrasse soucca
Aschkelon, Israel
von
$526,680
4 Zimmer Wohnung sehr geräumig in der Gegend von agamim avrc Terrasse soucca
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen