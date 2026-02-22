  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Espaces de bureaux guivat shaoul

Wohnquartier Espaces de bureaux guivat shaoul

Jerusalem, Israel
von
$707,256
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33802
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf pres du parc hayarkon
Tel-Aviv, Israel
von
$2,10M
Wohnviertel Magnifique penthouse avec 80m2 de terrasse
Jerusalem, Israel
von
$968,715
Wohnviertel Immeuble neuf vue magnifique
Ra’anana, Israel
von
$1,03M
Wohnviertel Charmant cottage piscine calme
Ra’anana, Israel
von
$2,66M
Wohnviertel Vue sur la mer
Aschkelon, Israel
von
$721,050
Sie sehen gerade
Wohnquartier Espaces de bureaux guivat shaoul
Jerusalem, Israel
von
$707,256
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Penthouse duplex proche mer avec grande terrasse piscinabl
Wohnviertel Penthouse duplex proche mer avec grande terrasse piscinabl
Netanja, Israel
von
$2,10M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Tres rare vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville
Wohnviertel Tres rare vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville
Ra’anana, Israel
von
$1,78M
Wohnung mit großem Garten – Westexposition Das Hotel liegt in einer Einbahnstraße, einer der beliebtesten von Raanana. Ein echter privater Garten von 220 m2, westlich gelegen, bietet einen garantierten Sonnenschein den ganzen Nachmittag. 5 Zimmer-Wohnung, einschließlich einer mamad, mit e…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Penthouse de reve avec piscine
Wohnviertel Penthouse de reve avec piscine
Wohnviertel Penthouse de reve avec piscine
Wohnviertel Penthouse de reve avec piscine
Wohnviertel Penthouse de reve avec piscine
Alle anzeigen Wohnviertel Penthouse de reve avec piscine
Wohnviertel Penthouse de reve avec piscine
Jerusalem, Israel
von
$2,41M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen