  2. Israel
  3. Aschkelon
  4. Wohnquartier Bonne occasion a ne pas manquer

Wohnquartier Bonne occasion a ne pas manquer

Aschkelon, Israel
von
$1,82M
;
20
ID: 33754
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

Neue exklusive Ein Haus in Barna auf der Zvi Segal Street Grundstück von ca. 550 Quadratmetern Erbaut ca. 320 Quadratmeter mit Mietgehäuse von ca. 106 Quadratmetern 4 Schlafzimmer auf der obersten Etage und Keller ein anderes Zimmer beinhaltet keine Unterkunft. Die perfekte Lage über anderen Villen und sehr ruhig. Ein Kokonbecken. Ein wenig auf dem Haus: offene Räume "Hopen Spice", voll ausgestattete amerikanische Küche und eine andere kleine Küche, große Zimmer Zur Koordinierung: Dan: 054.623.33.43 Nathaniel: 052.353.01.45

Aschkelon, Israel
Wohnquartier Bonne occasion a ne pas manquer
Aschkelon, Israel
von
$1,82M
