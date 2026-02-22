  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  Wohnquartier Charme renove a nahlaot ideal pour vivre ou investir jerusalem immobilier 026786595

Wohnquartier Charme renove a nahlaot ideal pour vivre ou investir jerusalem immobilier 026786595

Jerusalem, Israel
von
$868,395
;
6
ID: 33520
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Im Herzen von Nahlaot, entdecken Sie eine renovierte Wohnung bereits in zwei Mieteinheiten mit gemeinsamem Eingang aufgeteilt. Eine seltene Gelegenheit in diesem gesuchten, hellen, ruhigen und nahe Mahane Yehuda Markt. Oberfläche Arnona 49 m2 (53 m2 cadastre), 3 Zimmer, 1. Stock, Terrasse von 4 m2. Perfekt für intime Residenz, Mietertrag oder zentrale Fuß-zu-Erde in Jerusalem. Sofort verfügbar.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
